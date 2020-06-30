В игре 25-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА встречался в дерби со «Спартаком». Матч состоялся на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой команды Виктора Гончаренко со счётом 2:0.

Дубль оформил хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В первом тайме он отличился дальним ударом на 27-й минуте, застав врасплох вратаря «Спартака» Александра Максименко дальним ударом. На 95-й минуте встречи Влашич укрепил преимущество армейцев.

Отметим, что на 77-й минуте полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин получил прямую красную карточку за удар локтем Ивана Облякова, после чего после просмотра VAR красно-белые остались в меньшинстве.

Таким образом, ЦСКА набирает сорок очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Московский «Спартак» 32 очками располагается на шестом месте.