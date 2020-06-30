Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась новыми фотографиями на своей странице в «Инстаграме».

Она опубликовала два снимка, на одном из которых предстала перед подписчиками с эффектным макияжем.

«Быть на своей волне или со всеми на одной волне. Что важнее?» — написала Туктамышева.

Напомним, Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015-го года. Спортсменка тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Мишина. Их группа не смогла выехать на первый сбор из-за пандемии коронавируса, так как специалист находится в группе риска по возрасту.

С 1 июля группа Мишина должна начать сбор в Кисловодске.