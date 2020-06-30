Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение от ЦСКА в 25-м туре чемпионата России.

По мнению специалиста, в случае с первым голом ничего не предвещало такой момент, команда работала плотно. Он подчеркнул, что удаление Романа Зобнина повлияло на ход игры.

Также Тедеско отметил, что не имеет претензий к атакующим игрокам, так как они хорошо выполнили свою работу и постоянно цеплялись за мяч.

«Максименко — топ-вратарь. Нет вопросов, нет претензий. Он много раз выручал команду. 21 год, а играет так, будто намного старше. Вратарская позиция — одна из самых сложных в футболе, все могут ошибиться. Но он может оплатить следующий командный ужин, например», — заявил Тедеско в эфире ютуб-канала РПЛ.

Напомним, матч состоялся на «ВЭБ Арене» и завершился со счетом 2:0 в пользу ЦСКА.