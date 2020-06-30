Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком матча со «Спартаком», который состоялся в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

Игра проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой армейцев со счетом 2:0. Автором обоих забитых мячей стал Влашич, который и получил награду лучшего игрока матча от экспертов студии «Матч Премьер».

Напомним, ЦСКА, таким образом, набрал 40 очков и по-прежнему располагается на пятой строчке турнирной таблицы. В активе «Спартака» осталось 32 очка.

«Красно-синими» в сегодняшнем матче руководил Виктор Гончаренко, который вернулся к работе с командой.