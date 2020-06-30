«Сельта» на выезде проиграла «Мальорке» в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:1.

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов не попал в стартовый состав, однако вышел на поле после перерыва и отыграл весь второй тайм. Результативными действиями форвард не отметился. Единственный гол гостей забил Яго Аспас, реализовав пенальти

В составе победителей по голу забили Хуан Эрнандес, Алехандро Посо и Сальва Севилья, а Анте Будимир оформил дубль.

На данный момент «Сельта» идет 17-й строчке турнирной таблицы Ла Лиги ии опережает зону вылета на пять очков. «Мальорка» занимает 18-е место.