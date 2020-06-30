Московское дерби завершилось победой ЦСКА, Евгения Медведева вернулась в Россию и села на карантин, — эти и другие новости вторника на Nevasport.

Дубль Влашича позволил ЦСКА обыграть «Спартак» в московском дерби

В игре 25-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА встречался в дерби со «Спартаком». Матч состоялся на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой команды Виктора Гончаренко со счётом 2:0. Дубль оформил хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В первом тайме он отличился дальним ударом на 27-й минуте, застав врасплох вратаря «Спартака» Александра Максименко дальним ударом. На 95-й минуте встречи Влашич укрепил преимущество армейцев.

Медведева вернулась в Россию и села на карантин

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вернулась в Россию и прошла тесты на коронавирус, после чего спортсменка села на двухнедельный карантин. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. По словам Когана, Евгения Медведева прилетела в Москву, сдала тесты на коронавирусную инфекцию, которые оказались отрицательными.

ЦСКА продлил контракт с 39-летним Поповым

Хоккеист Александр Попов подписал новый контракт с ЦСКА. Как отмечает пресс-служба армейцев, соглашение нападающего рассчитано до окончания сезона-2020/21. Отметим, что в минувшим сезоне КХЛ 39-летний хоккеист сыграл 39 встреч в регулярном чемпионате и набрал двенадцать (3+9) очков.

«Зенит-2» возобновил тренировки на базе в Удельном парке

Петербургский «Зенит-2» возобновил тренировки в Удельном парке. Как сообщает пресс-служба клуба, команда соблюдает социальную дистанцию перед началом занятия и после его окончания. Тренерский штаб, административный и медицинский персонал используют средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), когда находятся на территории базы клуба.

Безуглов покинул пост вице-президента ВФЛА спустя 4 месяца после назначения

Врач сборной России Эдуард Безуглов освобожден от должности вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает агентство «Весь спорт». Данное решение было принято после заседания президиума организации.

«Зенит» второй раз оштрафовал Азмуна за нарушение внутреннего распорядка клуба

Форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун снова оштрафован петербургским клубом за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора и внутренних устоев клуба в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе «сине-бело-голубых».