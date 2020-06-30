Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган рассказал, когда будет принято решение относительно проведения контрольных прокатов.

«Пока прокаты планируется проводить так же, как и в предыдущие годы – 9 сентября на базе в «Новогорске» пройдет внутренний сбор спортсменов с участием специалистов и судей, затем – на льду «Мегаспорта», — заявил Коган, слова которого приводит ТАСС.

Специалист подчеркнул, что пока неизвестно, как все произойдет в реальности — это будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора. По словам Когана, окончательное решение будет принято не позднее середины августа.