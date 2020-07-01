Матчи РПЛ, Ла Лиги и Серии А — в традиционном обзоре ставок и прогнозов от Nevasport.

«Зенит» без зрителей сыграет с «Тамбовом» По мнению комментатора Алексея Андронова, в этой игре нет никаких шансов у «Тамбова», потому что «Зенит», помучившись с «Крыльями Советов», сделает выводы. Он отметил, что исполнительское мастерство у футболистов «Зенита» гораздо выше, и петербуржцы хотят как можно быстрее все решить в этом чемпионате. Андронов предлагает поставить на победу «Зенита» с форой (-1.5) мяча и коэффициентом 1.82.

«Ростов» дома примет «Краснодар». Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что в этой игре нужно сделать акцент на второй тайм. Генич добавил, «Ростову» может не хватить сил, а «Краснодар» может ситуацию исправить с помощью замен. Комментатор предлагает ставку «тотал второго тайма больше 1.5 мяча» с коэффициентом 2.02.

В рамках Ла Лиги «Валенсия» дома сыграет с «Атлетиком», и Констнтин Генич считает, что по всем раскладам Бильбао не должен проиграть на «Месталье». Комментатор заявил, что у «Валенсии» много игровых, кадровых и управленческих проблем. Генич предлагает несколько ставок, например, «Атлетик» не проиграет» за 1.6, или «Атлетик» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.7. Также комментатор предложил более выгодный вариант: «Атлетик» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча» за коэффициент 2.02.

В Серии А «Интер» сыграет с «Брешией», и комментатор «Матч ТВ» Эльвин Керимов рассказал, что не ждет много голов в этой встрече и разгромной победы хозяев. По его мнению, повторится сценарий игры этих клубов в первом круге, когда «нерадзурри» победили со счетом 2:1. Керимов предлагает, что в матче будет забито два или три мяча с коэффициентом 2.03.