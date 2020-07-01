Форвард московского ЦСКА Андрей Воронцевич, отыгравший за команду 14 сезонов, покидает клуб. Официальное заявление опубликовано на сайте армейцев.

«Спасибо, Андрей, человек-рекорд! В это сложно поверить, но с момента перехода тогда ещё юного и многообещающего форварда из новосибирского «Локомотива» прошло 14 лет. За это время Андрей не только возмужал, но стал одним из самых узнаваемых российских баскетболистов, обладателем множества рекордов, командных и индивидуальных титулов», — гласит сообщение ЦСКА.

Напомним, Воронцевич дебютировал за столичный клуб в 2006 году. В составе ЦСКА он девять раз выигрывал Единую лигу ВТБ, 13 раз становился чемпионом России, а также три раза побеждал в финале Евролиги. В нынешнее межсезонье баскетболист стал свободным агентом.