Джон Хатчинсон, тренер российского бойца UFC Петра Яна, поделился ожиданиями от поединка спортсмена с Жозе Алду.

По мнению Хатчинсона, самое главное — придерживаться своего плана.

«Мы уважаем Алду, он король нашего спорта. Но в этом бою все раунды не потребуются. Пётр его нокаутирует. Положим, за три раунда. Попомните мои слова. И это будет громким заявлением от него», — сказал Хатчинсон в интервью YouTube-каналу Kumite TV.

Тренер подчеркнул, что еще никогда не видел россиянина в такой хорошей форме. Он пошутил, что у него болят локти после работы на лапах.

Напомним, Ян и Алду подерутся за вакантный пояс в легчайшем весе. Поединок состоится 11 июля на Бойцовском острове.