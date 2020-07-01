Пресс-служба московского ЦСКА показала видео из раздевалки команды после победы над «Спартаком».

Напомним, столичное дерби состоялось в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги. Игра проходила на «ВЭБ Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Оба гола забил полузащитник армейцев Никола Влашич, которого признали лучшим игроком матча.

Напомним, ЦСКА, таким образом, набрал 40 очков и по-прежнему располагается на пятой строчке турнирной таблицы. В активе «Спартака» осталось 32 очка.

«Красно-синими» во вчерашнем матче руководил Виктор Гончаренко, который вернулся к работе с командой.