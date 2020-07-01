Нападающий «Барселоны» Лионель Месси возглавил рейтинг лучших игроков по системе «гол+пас» с 2000 года, составленный изданием GiveMeSport.

31-летний аргентинец является автором 700 забитых голов и 315 результативных передач в 862 матчах за карьеру. Таким образом, он набрал 1015 очков.

Вторую строчку занимает форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, набравший 986 (728+258) очков в 1005 матчах. Замыкает первую тройку нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, у которого 717 (521+196) очков.

В топ-10 также вошли Луис Суарес, Роберт Левандовски, Тьерри Анри, Серхио Агуэро, Уэйн Руни, Саюэль Это’О и Карим Бензема.