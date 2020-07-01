Американский фигурист Вадим Колесник, выступающий в танцах на льду, сообщил о поиске новой партнерши.

Колесник катался в дуэте с Эйвонли Нгуен, однако в нынешнее межсезонье пара объявила о распаде. По словам Колсеника, он продолжает спортивную карьеру, но пока не знает, с кем будет выступать.

«Распад нашей пары? Были причины. Некоторые из них личные. Я буду искать новую партнершу. Возможно, за пределами США», – сказал Колесник, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в прошлом сезоне Колесник и Нгуен победили на двух этапах юниорской серии Гран-при, а затем взяли серебро в финале. На чемпионате мира среди юниоров американский дуэт занял первое место.