Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова празднует день рождения — сегодня, 1 июля, ей исполняется 24 года.

«Этой обезьянке сегодня 24. Пусть все мои желания сбудутся», — написала фигуристка на своей странице в «Инстаграме» и прикрепила детское фото.

Напомним, Сотникова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Сочи в 2014-м году. Аделина стала первой в российской истории фигуристкой, которой покорилась Олимпиада.

В этом году Сотникова объявила о завершении карьеры после того, как перенесла серьезную операцию на спине. Аделина не соревнуется уже несколько лет, однако принимает участие в ледовых шоу.