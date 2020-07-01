Ветеран «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал поражение «красно-белых» от ЦСКА (0:2) в 25-м туре РПЛ.

Ловчев заявил, что матч не удовлетворил его ожидания и стал самым скучным дерби. По его мнению, команды показали слабенькое качество футбола, а у «Спартака» ничего не получалось в атаке.

«Команды выглядели ниже среднего уровня. У них нет достаточного количества мастеров, которые могли бы сыграть на классе, если силенок не хватает. Класса не было никакого. Толкали друг друга, пользовались мелким фолом — все», — заявил Ловчев, слова которого приводит «КП».

Эксперт подчеркнул, что «Спартак» чувствует некую боязнь, так как неудачи преследуют его по ходу сезона, а лидеров в команде не осталось. Ловчев отметил, что главный тренер Доменико Тедеско не виноват в поражении, так как не он собирал этот состав.

«Думаю, Федун утолил жажду: «Спартак» стал чемпионом. Не случайно он сделал заявление о передачи в 2023 году команды болельщикам. Это детище Федуна, но денежку на команду он тратить не хочет», — сказал Ловчев.