Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что матч против «Оренбурга» в рамках 25-го тура РПЛ не будет отменен или перенесен.

«Мы сейчас с командой в аэропорту. Собираемся вылетать в Оренбург. Матч состоится. Нам пришло письмо, что игра состоится сегодня в Оренбурге в назначенное время. Нам туда лететь час», — заявил Иванов, слова которого приводит Sport24.

Специалист подчеркнул, что не знает, каким составом будет играть «Оренбург» — основным или молодежным.

Напомним, ранее «Оренбургу» присудили техническое поражение со счетом 0:3 за неявку на матч 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Причиной отмены матча стала вспышка коронавируса в команде.

На данный момент «Урал» идет на 10-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 28 очков. «Оренбург» с 23 очками занимает последнее место.