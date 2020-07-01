Согласно официальной статистике на среду, 1 июля, в России зафиксированы 6556 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 654 405, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки по выздоровлению выписаны 10 281 человек, всего 422 931 россиян успешно преодолели болезнь. 9 536 пациентов скончались, за последние 24 часа зафиксированы 216 летальных случаев. У 221 938 россиян болезнь находится в активной стадии.

Москва возглавляет список инфицированных регионов. За сутки в столице выявлены 611 новых случаев заражения коронавирусом, всего в городе 222 209 зараженных. В Московской области добавились 306 пациентов, общее число инфицированных — 57876. В Санкт-Петербурге 262 новых пациента, всего заражены 24469 человек