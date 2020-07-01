Ровно два года назад состоялся исторический матч 1/8 финала чемпионата мира в России. 1 июля 2018 года наша национальная команда одержала победу в серии пенальти над испанцами. В сложной игре нашей команде удалось вырвать ничью, перевести игру в дополнительное время и дотянуть до серии пенальти, где сборную России спасла нога Акинфеева. Предлагаем вспомнить всех основных участников того поединка, заставившего ликовать всю страну.





Напомним, после победы над Испанией в четвертьфинале домашнего чемпионата мира сборная России играла против команды Хорватии и также сыграла вничью в основное время со счетом 1:1. В дополнительное время команды снова обменялись по забитому голу, а в серии пенальти в этот раз больше повезло сопернику, решающий точный удар у хорватов нанес Иван Ракитич.