Боец UFC Тони Фергюсон опубликовал нарезку фрагментов своих тренировок. Спортсмен подчеркнул, что не собирается завершать карьеру в ММА.

«Человек на арене. В ММА я могу добиться большего. Благодарен и голоден», — написал Фергюсон под видео.

“The Man In The Arena”????I Can Do This MMA Thing Much Better ???? # Level????Change Thankful — Grateful — Hungry. # ItsInThe????Game -CSO- ???????????????????? pic.twitter.com/XOXutfuvFP

— Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) July 1, 2020