Apple отменила несколько контрактов на эксклюзивные игры для своего сервиса Apple Arcade, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Компания намерена изменить стратегию развития Arcade. Как утверждает источник, еще в апреле креативный продюсер сообщил разработчиков, что их предстоящие проекты имеют слишком низкий уровень вовлеченности. Подчеркивается, что компания заинтересована лишь в том продукте, который интересен пользователем не только в период бесплатного доступа, но и по его окончании.

Разработчики, пожелавшие сохранить анонимность, рассказали, что ни одна из 120 игр Apple Arcade не стала настоящим хитом.

Напомним, сервис подписки на игры Apple Arcade был представлен в марте 2019 года.