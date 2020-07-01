Пресс-служба хоккейного клуба «Сибирь» сообщила об изменениях в календаре предсезонной подготовки.

Как гласит объявление на официальном сайте, «Сибирь» решила отказаться от сбора в Валкеакоски (Финляндия), который был запланирован на 1-15 августа.

Вместо этого команда будет тренироваться в Новосибирске, а также примет участие в магнитогорском турнире памяти Ромазана в период с 10 по 14 августа. Помимо «Металлурга» и «Сибири», на турнире выступят «Амур», «Куньлунь» и «Автомобилист».

Напомним, ранее на сайте КХЛ был опубликован полный план предсезонной подготовки «Сибири». Подопечные Николая Заварухина выйдут из отпуска 14 июля.