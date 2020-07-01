Нападающий сборной России Артем Дзюба пригласил на ближайший национальный матч команды мальчика Савву, который известен тем, что помогает детским домам. Он сдает макулатуру, а на вырученные деньги покупает мячи для воспитанников детдомов.

Узнав его историю, Дзюба записал видеообращение, в котором пригласил Савву на матч и пообещал подарить футболку.

Телеграм-канал «Mash на Мойке», опубликовал видео, на котором юный болельщик впервые видит сообщение от Дзюбы. От радости мальчик потерял дар речи.

«На матч? Я сломался! На матч и футболка от Артема Дзюбы!» — сказал Савва и добавил, что очень рад.