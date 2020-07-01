Алексей — один из самых богатых и точно самый скромный баскетболист в Европе. Защитник выступает в «Химках» уже пять лет и будет играть в Подмосковье еще три года. А ведь было столько вариантов сменить обстановку, почему же ими не воспользовались?

Возможно, этих вариантов и не было, ведь большинство слухов о переходах Шведа распространял его агент Обрад Фимич, которому это, очевидно, было выгодно. Фимич сватал россиянина в НБА и в китайскую лигу — даже если хотя бы вариант с Китаем правда, лучше бы Шведу было отправиться туда, чем тухнуть в Химках. Нет сомнений, что заплатили бы ему азиатские товарищи не меньше, чем химчане, а вызов это куда больший, чем просто смотреть, как ЦСКА снова берет чемпионство и борется за Евролигу. В Китае можно было бы не только популяризировать баскетбол, возможно, бороться за трофеи, но и просто круто проводить время. Что делать в Химках, кроме как в свободное время посещать матчи команды Сергея Юрана?

Про варианты с НБА не верится совсем. Ладно бы Фимич говорил, что Швед нужен условным «Никс» или «Атланте», но он заявил, что Швед может оказаться в одной из команд, претендующих на кубок Ларри О’Брайена. Это где, в «Лейкерс»? Или речь о «Уорриорз», а серб просто давно не заглядывал в таблицу? В любом случае, дальше хвастовства об интересе к игроку со стороны североамериканских клубов у агента не зашло.

Еще одним вариантом был петербургский «Зенит», и такой трансфер был бы крут как минимум по двум причинам. Во-первых, вернулось бы противостояние Шведа и Карасева, только теперь по противоположные баррикады. Это куда интереснее, чем смотреть на них в одной команде. А во-вторых, это бы уравняло силы в Лиге, «Зенит» с Карасевым смог бы регулярно бороться за первую тройку. Да и баскетбол в Петербурге любят уже не меньше, чем в Химках.

Но Швед не поедет ни в Китай, ни в США, ни в Петербург. разве что как турист. С химкинским окладом он может себе позволить делать это хоть каждую неделю.