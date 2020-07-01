Инсайдер Eurohoops Никос Варлас сообщил, что форвард «Басконии» Торнике Шенгелия подпишет трехлетний контракт с московским ЦСКА.

«Токо Шенгелия исполнил свою мечту и выполнил обещание, которое дал «Басконии» и болельщикам клуба, — выиграл титул чемпиона лиги ACB. Он подпишет трёхлетний контракт с ЦСКА, поскольку российский клуб договорился о выкупе с чемпионами Испании», — написал Варлас «Твиттере».

Напомним, Шенгелия выступает за сборную Грузии, он являлся одним из лидером «Басконии». В минувшем сезоне Евролиги он отыграл 20 матчей, набирая в них 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи.

Кроме того, Шенгелия имеет опыт выступлений в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс».