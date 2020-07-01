Глава медицинского комитета РФС и член оперштаба РПЛ Эдуард Безуглов объяснил причину отмены матча «Урал» — «Оренбург» в 25-м туре чемпионата России.

Сообщается, что матч был отменен в связи с предписанием Роспотребнадзора, так как в «Оренбурге» сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Лица, ранее имевшие отрицательные результаты тестирования на коронавирус, сдали положительный анализ. На данный момент все игроки, тренерский штаб и персонал команды изолированы.

«Это обстоятельство делает ситуацию принципиально отличной от ситуации с «Динамо», где новых случаев инфицирования не было, что позволило москвичам после серии отрицательных тестов провести матч с ЦСКА и продолжать готовиться к следующим играм», — заявил Безуглов, слова которого приводит служба коммуникаций РФС.

Напомним, матч должен был состояться сегодня, 1 июля. «Урал» узнал о его отмене, находясь в аэропорту по пути на игру.