Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о матче ЦСКА — «Спартак» (2:0) в 25-м туре РПЛ.

В своем телеграм-канале Геркус написал, что ему понравилась динамика игры, самоотдача и класс футболистов. По его мнению, была видна заряженность на матч и тренерские установки.

«При этом хоть «Спартак» и проиграл, но было видно, что он приехал выигрывать. И это то, чем занимается «Спартак» последние игры. Тедеско конструирует выигрышную игру. С прессингом, с аритмией, с меняющимися направлениями атаки: центр-фланги, фланги-центр», — написал Геркус.

Что касается ЦСКА, Геркус признался, что ожидал, что армейцы сядут в концовке и позволят себя додавить, но этого не произошло. Специалист обратил внимание на слаженную защиту ЦСКА и дисциплинированность.

«Но всё же «Спартак» понравился больше. Он интереснее, и у этой команды может быть большое будущее. Он как подросток, как молодой игрок с потенциалом», — написал Геркус.

Напомним, ЦСКА идет на пятом месте с 40 очками, «Спартак» — на шестом с 32.