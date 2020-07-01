Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днем рождения олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову. Сегодня, 1 июля, фигуристке исполнилось 24 года.

«С днем рождения тебя, Адочка! Интересной тебе работы и счастливой жизни!» — написала Тарасова в «Инстаграме».

Напомним, Сотникова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Сочи в 2014-м году. Аделина стала первой в российской истории фигуристкой, которой покорилась Олимпиада.

В этом году Сотникова объявила о завершении карьеры после того, как перенесла серьезную операцию на позвоночнике. Аделина не соревнуется уже несколько лет, однако принимает участие в ледовых шоу.