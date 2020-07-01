Американский экс-боец UFC в лёгкой весовой категории Грей Мэйнард недавно рассказал о гонорарах спортсменов. Мэйнард открыл тайну, сколько приблизительно остается у спортсменов после того, как они покрывают все расходы, связанные со смешанными единоборствами.

«100 тысяч за бой. 10% уходит на зарплату менеджеру, 15% — тренерам, от 5 до 10% — затраты на проведение тренировочного лагеря, 20% — налоги, даже со списаниями (сумма может быть и больше), 5-10% — отложить себе на пенсию, 5-10% — на инвестиции, не говоря уже о деньгах, которые вкладываются в другой источник стабильного дохода и фонд безопасности. После этого остаётся только на жизнь. $ 100 тысяч разлетаются быстро», — написал Мэйнард в своем Twitter.

Представим, что примерно все бойцы распоряжаются деньгами по тому же принципу и посчитаем, сколько денег заработали топы UFC за последние поединки.

Начнем с Хабиба Нурмагомедова. Считать будем по максимуму. За последний бой с Дастином Порье россиянин заработал 6,09 млн долларов. Выходит, его менеджерам уходит 609 тысяч. Тренерам — 913,5 тысяч (15% от гонорара), на проведение тренировочного лагеря — 609 тысяч, чуть больше 1,218 млн уходит на налоги, 913,5 тысяч Хабиб вполне может откладывать на будущее, и еще столько же — вкладывать в бизнес или благотворительность. Итого на личные потребности Хабибу остается чуть больше 900 тысяч долларов. Сумма крупная, но если вспомнить, что изначально было 6 миллионов, становится уже не так весело. Конечно, здесь не учитываются деньги за PPV, но они приходят позже, чем гонорары.

Конор Макгрегор за поединок против Дональда Серроне получил 3 млн долларов. Не будем высчитывать каждую статью расходов ирландца по отдельности и скажем, что его сухой остаток составил 750 тысяч.

Пройдемся по чемпионам UFC — сколько за последний бой заработали они согласно этой формуле?

Генри Сехудо: было 350 тысяч — стало 87,5 тысяч.

Александр Волкановски: было 280 тысяч — стало 70 тысяч.

Хабиб Нурмагомедов: было 6,09 млн — стало 913,5 тысяч.

Камару Усман: было 590 тысяч — стало 147,5 тысяч.

Исраэль Адесанья: было 500 тысяч — стало 125 тысяч.

Джон Джонс: было 540 тысяч — стало 135 тысяч.

Стипе Миочич: было 800 тысяч — стало 200 тысяч.

Вейли Чжан: было 200 тысяч — стало 50 тысяч.

Валентина Шевченко: было 270 тысяч — стало 67,5 тысяч.

Аманда Нуньес: было 450 тысяч — стало 112,5 тысяч.

Все суммы указаны в долларах и являются приблизительными.