«Уфа» и «Рубин» начали матч 25-го тура РПЛ

"Уфа" после победы над "Зенитом" в 7 туре РПЛ сезона 2019/20. Фото: официальный сайт ФК "Уфа"

"Уфа" после победы над "Зенитом" в 7 туре РПЛ сезона 2019/20. Фото: официальный сайт ФК "Уфа"

«Уфа» на своем поле принимает «Рубин» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Игра проходит на стадионе «Нефтяник», стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Главным судьей встречи назначен Евгений Турбин. После 24 матчей «Уфа» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Рубин» идет 12-м с 26 очками в активе.

В стартовый состав «Рубина» вернулся Александр Зуев, Илья Самошников перешёл на привычный фланг, капитанская повязка досталась Филипу Уремовичу.