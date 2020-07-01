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  • 16:30,  1 июля 2020
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Футбол
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«Уфа» и «Рубин» начали матч 25-го тура РПЛ

&#171;Уфа&#187; и &#171;Рубин&#187; начали матч 25-го тура РПЛ
"Уфа" после победы над "Зенитом" в 7 туре РПЛ сезона 2019/20. Фото: официальный сайт ФК "Уфа"

«Уфа» на своем поле принимает «Рубин» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Игра проходит на стадионе «Нефтяник», стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Главным судьей встречи назначен Евгений Турбин. После 24 матчей «Уфа» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Рубин» идет 12-м с 26 очками в активе.

В стартовый состав «Рубина» вернулся Александр Зуев, Илья Самошников перешёл на привычный фланг, капитанская повязка досталась Филипу Уремовичу.

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