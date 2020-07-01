Андрей Тихонов дал совет нападающему «Зенита» Александру Кокорину, который в данный момент выступает за «Сочи» на правах аренды.

По мнению Тихонова, без Кокорина «Сочи» сейчас было бы значительно тяжелее. Специалист подчеркнул, что Кокорин — один из лучших российских футболистов и нападающих чемпионата.

Что касается будущего Кокорина, то он должен решить, что для него важнее — получать удовольствие или зарабатывать деньги и играть в Лиге чемпионов.

«Конечно, лучше играть в ЛЧ, чем за команду из второй восьмерки», — сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Если «Зенит» позовет Кокорина, то нужно идти, но только если при этом «Зенит» продаст кого-то из нападающих», — добавил специалист.