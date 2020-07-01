Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович попал в заявку команды на матч против СПАЛа в рамках 29-го тура чемпионата Италии.

В конце мая 38-летний шведский форвард получил травму икроножной мышцы, из-за которой пропустил матчи против «Лечче» и «Ромы». Также Ибрагимович не смог сыграть с «Ювентусом» в полуфинале Кубка Италии.

Напомним, Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе текущего года. Нападающий отыграл десять матчей во всех турнирах и стал автором четырех забитых голов.