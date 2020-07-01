Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович попал в заявку команды на матч против СПАЛа в рамках 29-го тура чемпионата Италии.

#SPALMilan: matchday 2⃣9⃣

Here's our 23-man squad away to SPAL ????⚫️

I 23 rossoneri per la trasferta al Paolo Mazza di Ferrara ????️@BioscalinITA#SempreMilan pic.twitter.com/OF30X3n7rC — AC Milan (@acmilan) July 1, 2020

В конце мая 38-летний шведский форвард получил травму икроножной мышцы, из-за которой пропустил матчи против «Лечче» и «Ромы». Также Ибрагимович не смог сыграть с «Ювентусом» в полуфинале Кубка Италии.

Напомним, Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе текущего года. Нападающий отыграл десять матчей во всех турнирах и стал автором четырех забитых голов.