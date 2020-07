Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович попал в заявку команды на матч против СПАЛа в рамках 29-го тура чемпионата Италии.

#SPALMilan: matchday 2⃣9⃣

Here's our 23-man squad away to SPAL ????⚫️

I 23 rossoneri per la trasferta al Paolo Mazza di Ferrara ????️@BioscalinITA#SempreMilan pic.twitter.com/OF30X3n7rC

— AC Milan (@acmilan) July 1, 2020