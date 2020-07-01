Бывший тренер сборной Болгарии Николай Захаров сообщил, что следит за событиями в российском биатлоне.

«Разумеется, внимательно слежу. Очень переживаю за то, что на Родине сейчас в биатлоне такой раздрай. Что касается Драчева и Майгурова, то обоих прекрасно знаю еще по работе в Беларуси», — рассказал Захаров, слова которого приводит «Тюменская арена».

Захаров выразил сожаление в связи с тем, что у Драчева не получилось на посту президента СБР. Что касается Майгурова, он имеет большой управленческий опыт и пользуется уважением в разных странах, уверен специалист.

«Если он возглавит СБР, хуже точно не будет. Хуже уже просто некуда. Зато есть обоснованная надежда, что Виктор наведет порядок и «под него» придут спонсоры», — сказал Захаров.