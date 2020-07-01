Российский голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев прорекламировал голосование по поправкам Конституции РФ.

Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против». По информации источника, сумма за такой ролик составляет примерно один миллион рублей. Отмечается, что предложение прорекламировать голосование по внесению поправок в Конституцию получили несколько российских футболистов, но согласились единицы из них.

«Друзья, сегодня важный день. Приходите сделать свой выбор. От этого зависит будущее наших детей и будущее нашей страны», — сказал Акинфеев в видеоролике.

Ранее Алина Загитова выступила за внесение поправок в Конституцию. Примечательно, что после публикации текст сообщения был отредактирован. Изначально там была фраза: «Ведь моя страна, моя любимая Удмуртия и Ижевск дали мне те возможности, которые у меня есть!» Затем вместо Удмуртии в предложении появилась Москва.