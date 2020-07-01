Экс-защитник СКА Зуб сыграл свадьбу

Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Артем Зуб сыграл свадьбу со своей девушкой Евгенией Демичевой.

Фотографию со свадебной церемонии супруга Зуба опубликовала в инстаграме.

Отметим, с Демичевой 24-летний защитник познакомился несколько лет назад в Хабаровске.

Напомним, 1 мая «Оттава» объявила о своем официальном сайте о переходе бывшего защитника СКА Артема Зуба. С игроком сборной России заключен контракт новичка, рассчитанный на один сезон.

Прошедший сезон оказался для игрока лучшим в карьере. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Зуб сыграл в 57 матчах за петербургский клуб, записав в актив 22 (13+9) очка с показателем полезности «+35» и двадцати минутах штрафного времени.