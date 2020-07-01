Черчесов: Случившееся с Максименко не называем ошибками. Это просчет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре «Спартака» и ЦСКА.
По словам Черчесова, матч был интересный, чему помогли в том числе зрители. Он отметил, интрига была, и тренер посмотрел игру удовольствием, однако нюансы по форме.
«То, что произошло с Максименко, мы не называем ошибками. Это просчет. Главное не сам просчет, а как Максименко на него отреагирует. Не бывает тех, кто не ошибается», – сказал Черчесов, слова которого приводит «Матч ТВ».
Напомним, в игре 25-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА встречался в дерби со «Спартаком». Матч состоялся на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой команды Виктора Гончаренко со счётом 2:0. Дубль оформил хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
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