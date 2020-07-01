Лондонский «Арсенал» продлил контракт с английским нападающим Букайо Сака.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, 18-летний Сака подписал с «Арсеналом» долгосрочное соглашение.

Сака является воспитанником «Арсенала», он находится в системе клуба с семи лет. Футболист дебютировал за «Арсенал» в ноябре 2018 года и с того момента провел за клуб 37 матчей. В нынешнем сезоне Сака сыграл в составе «Арсенала» 21 встречу в английской премьер-лиге и сделал четыре результативных передачи.

Ранее сообщалось, что центральный защитник «Вест Бромвич Альбион» Натан Фергюсон может стать футболистом одного из лондонских клубов английской премьер-лиги. «Арсенал» и «Тоттенхэм» заинтересованы в подписании юного игрока, способного сыграть на обоих флангах обороны.