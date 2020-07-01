Норвежский лыжник, олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо рассказал о состоянии пальцев рук после переломов, случившихся в начале 2020 года.

В интервью Aftonbladet Клэбо заявил, что сейчас его пальцы в порядке после того, как он неудачно поэкспериментировал с другими видами спорта.

«Был небольшой перелом мизинца той же самой руки, которую я травмировал в прошлый раз, мне снова наложили шину и я смог кататься на роликах», – отметил лыжник, также ответив на вопрос, собирается ли пробовать другие виды спорта снова.

По словам Клэбо, не таким травмоопасным видом спорта выглядит гольф. «Я буду держаться подальше от баскетбола и бокса», — заключил Клэбо.

Напомним, сначала Йоханнес Клэбо сломал один из пальцев руки, сыграв в боксерский автомат, а затем неудачно поиграл в баскетбол.