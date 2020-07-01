Петербургский «Зенит» начал выездной матч против «Тамбова» в рамках 25-го тура Тинькофф-Российской Премьер-лиги.

Встреча проходит в Нижнем Новгороде, где «Тамбов» вынужден играть домашние матчи из-за неготовности собственной арены. На игру «Зенит» вышел в белом, выездном комплекте формы.

Прямую трансляцию игры можно посмотреть здесь.

Игра обслуживается бригадой арбитров во главе с Михаилом Вилковым. В роли его ассистентов на линии выступают Алексей Воронцов и Антон Кобзев, резервным судьей назначена Анастасия Пустовойтова.

Сейчас «Зенит» идет на первой строчке турнирной таблицы, имея 56 очков за 6 туров до конца розыгрыша РПЛ. «Тамбов» набрал за 24 тура 25 очков и пока идет на 13-й строчке, располагаясь в двух очках от зоны вылета.