Тульский «Арсенал» на своем поле принимает грозненский «Ахмат» в рамках 25-го тура чемпионата России по футболу. Игра стартовала в 17:30 по московскому времени.

На данный момент «Арсенал» занимает девятую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 28 очков. «Ахмат» располагается на 14-м месте, набрав на четыре очка меньше.

Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев; ассистенты судьи — Андрей Веретёшкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Кирилл Левников, AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Александр Гончар.