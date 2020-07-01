Заместитель генерального менеджера «Зенита» Марко Попович покинет петербургский, сообщил журналист «Известий» Тимур Ганеев в «Твиттере».

38-летний специалист начал работу в структуре «Зенита» в декабре 2019-го года. Он уверял, что планирует и дальше занимать должность в петербургской команде, однако, судя по всему, это не так. Во время своей игровой карьеры Попович играл за «Химки» и УНИКС.

Также «Зенит» расстанется разыгрывающим Эндрю Альбиси, сообщает инсайдер Sportando Эмилиано Карчиа. Баскетболист присоединился к команде в прошлое межсезонье.

В сезоне-2019/20 30-летний француз набирал в среднем по 6,6 очка и отдавал 3,3 передачи в матчах Евролиги.