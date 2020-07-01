Стало известно о размере чистой прибыли петербургского футбольного «Зенита» за последний год.

Финансовые данные клубов были опубликованы на сайте Российского футбольного союза, их клубы предоставили для получения лицензии на сезон-2020/21.

Согласно отчету, чистая прибыль «Зенита» до налогообложения составила 829 223 000 рублей. При этом стоит отметить, что у команды зафиксирован убыток более чем в миллиард на трансферы игроков, однако он перекрывается более высокими операционными доходами клуба.

Худшие результаты в лиге по чистой прибыли за год показали «Спартак», «Сочи» и ЦСКА. Чистый убыток «Спартака» — 879 миллионов рублей, «Сочи» ушел в минус на 1,542 миллиарда рублей, а московский ЦСКА — более чем на 3 миллиарда.