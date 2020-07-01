Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев не будет избран в правление СБР, если проиграет в июле на президентских выборах другому кандидату Виктору Майгурову.

Об этом сообщил глава Федерации биатлона Владимирской области Сергей Демин. Ранее в СМИ появлялась информация, что эта региональная федерация выдвинула Драчева кандидатом в правление СБР.

Слова Демина цитирует агентство ТАСС.

«На общем собрании нашей федерации меня избрали делегатом на конференцию, при этом речи о выдвижении в правление Владимира Петровича не шло, по этому вопросу голосования не было», — заявил глава федерации, отметив, что он не знает, откуда взялась информация о Драчеве.

Демин также подчеркнул, что в отправленном в СБР документе написано, что Владимирская область не выдвигала кандидатов ни на пост президента, ни на пост члена правления СБР.

Напомним, внеочередная отчетно-выборная конференция СБР пройдет 11 июля.