Российская фигуристка Станислава Константинова показала, как разнашивает новую пару коньков на сборе после долгого перерыва.

В своем «Инстаграме» Константинова выложила фотографию с первого дня предсезонного сбора, на которой продемонстрировала ногу в новом коньке.

«1 день сборов. Порвала шнурок. Огромная шишка и 30 губок», — подписала фото фигуристка.

Напомним, Станислава Константинова не отправилась с подопечными Евгения Плющенко на сбор в Кисловодск, а начала подготовку с 23 июня на катке академии «Ангелы Плющенко» вместе с Александром Волковым. Период самоизоляции фигуристка провела с семьей на даче в Ленинградской области, тренировалась в домашних условиях.

Также известно, кто станет постановщиком новых программ Константиновой.