Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о пользе тренировок для снятия стресса.
В своем «Инстаграме» Нурмагомедов выложил новые фото и видео из тренировочного зала.
«Тренировки очень хорошо снимают стресс и агрессию. Тренируйтесь и будьте добрее», — написал Хабиб.
На пост отреагировал олимпийский чемпион по борьбе Роман Власов, написав: «Доброта должна быть с кулаками».
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Напомним, сейчас отец Хабиба Нурмагомедова и его тренер Абдулманап Нурмагомедов приходит в себя после того, как переболел коронавирусом в тяжелой форме. Как отметил сам Хабиб в интервью, болезнь дала осложнения на сердце и почки.
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