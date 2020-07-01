Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о пользе тренировок для снятия стресса.

В своем «Инстаграме» Нурмагомедов выложил новые фото и видео из тренировочного зала.

«Тренировки очень хорошо снимают стресс и агрессию. Тренируйтесь и будьте добрее», — написал Хабиб.

На пост отреагировал олимпийский чемпион по борьбе Роман Власов, написав: «Доброта должна быть с кулаками».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 1 Июл 2020 в 4:58 PDT

Напомним, сейчас отец Хабиба Нурмагомедова и его тренер Абдулманап Нурмагомедов приходит в себя после того, как переболел коронавирусом в тяжелой форме. Как отметил сам Хабиб в интервью, болезнь дала осложнения на сердце и почки.