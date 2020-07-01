Депутат Государственной Думы РФ Денис Лебедев высказался по поводу участия капитана ЦСКА Игоря Акинфеева в рекламном ролике о поправках в Конституцию РФ.

Слова Лебедева приводит портал Sport24. Депутат заявил, что любой спортсмен и актер, который участвует в политической рекламе, играет себе в минус.

«Акинфеева любит полстраны, а сейчас четверть из них поменяют свою точку зрения», — отметил Лебедев, добавив, что рекламировать нужно что-то нейтральное, а лучше ничего.

«Неужели Игорю Акинфееву нужен этот миллион, который заплатили ему или не заплатили. Я сомневаюсь, что он мало зарабатывает», — сказал депутат, отметив, что не представляет, кто мог попросить Акинфеева это сделать, что вратарь не смог отказать.

Напомним, по информации телеграм-канала «Мутко против» многие российские футболисты получили предложения прорекламировать поправки в Конституцию, но единицы согласились.