Иранский форвард Сердар Азмун открыл счет в матче «Зенита» с «Тамбовом» в рамках 25-го тура Российской Премьер-лиги. Игра проходит в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.

Счет в матче был открыт в самой концовке первого тайма: Азмун отправил мяч в ворота, голевую передачу на него осуществил Артем Дзюба. После того, как мяч был забит, VAR осуществил проверку эпизода, и мяч в итоге засчитали.

Бесплатную прямую трансляцию игры можно посмотреть здесь.

За весь первый тайм «Зенит» нанес по воротам «Тамбова» 12 ударов, из них 4 в створ ворот.

Напомним, сейчас «Зенит» лидирует в турнирной таблице, за 24 тура команда Сергея Семака набрала 56 очков. «Тамбов» располагается на 13-м месте в шаге от зоны вылета.