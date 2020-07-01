Петербургский «Зенит» ведет в счете по окончании первого тайма матча против «Тамбова». Игра проходит в Нижнем Новгороде на одноименной арене, но является домашней для тамбовцев.

Счет в матче после первого тайма — 1:0 в пользу «Зенита». Автором единственного мяча стал иранец Сердар Азмун, который отправил мяч в ворота после передачи Артема Дзюбы на 43-й минуте игры.

За первый тайм «Зенит» нанес по воротам «Тамбова» 12 ударов, из них 4 в створ ворот. «Тамбов» же ни разу не попал в створ ворот, осуществив пять попыток.

Напомним, игру между «Зенитом» и «Тамбовом» судит бригада арбитров, которую возглавляет Михаил Вилков.

Бесплатную прямую трансляцию игры можно посмотреть здесь.

После 24-х туров «Зенит» набрал 56 очков и идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ.