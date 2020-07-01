«Ростов» начал матч с «Краснодаром» в рамках 25-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20. Игра проходит на стадионе «Ростов-Арена».

Главный арбитр встречи — Виталий Мешков, в роли его ассистентов на линии выступят Антон Аверьянов и Денис Березнов.

Бесплатную прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь.

«Ростову» не помогут несколько зараженных коронавирусом футболистов. Это Роман Еременко, Арсений Логашов, Матиас Норманн, Ивелин Попов и Денис Хаджикадунич. Также есть потери и у «Краснодара» — команде из-за травм не помогут Ари, Виктор Классон и Урош Спаич.

«Краснодар» за 23 тура набрал 44 очка, команда пока не играла после возобновления чемпионата, поскольку игру с «Динамо» перенесли, а «Оренбург» получил техническое поражение из-за эпидемии коронавируса в команде.