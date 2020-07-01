Петербургский «Зенит» заинтересовался футболистом московского «Спартака» Максимом Глушенковым.

Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». По данным прессы, Глушенковым интересуется как «Зенит», так и одна из команд топ-5 европейских чемпионатов. За выступлениями Глушенкова следят европейские скауты.

Напомним, в феврале 2020 года Максим Глушенков отправился в аренду в самарские «Крылья Советов», футболист провел три игры после рестарта чемпионата России и забил в них два мяча.

Действующий контракт Максима Глушенкова со «Спартаком» заканчивается летом 2023 года, отступные футболиста, прописанные в соглашении — 5 миллионов евро. Полузащитник является воспитанником «Чертаново», в стан «красно-белых» он перешел в 2019 году и провел за основную команду 6 матчей. 10 встреч Глушенков сыграл в составе «Спартака-2».