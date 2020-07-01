«Сочи» начал встречу против московского «Динамо» в рамках 25-го тура чемпионата России по футболу. Игра проходит на стадионе «Фишт» в Сочи.

Главный арбитр встречи — Игорь Панин, ему будут помогать Роман Усачев и Владислав Назаров. Резервным арбитром назначен Анатолий Жабченко.

«Динамо» после 23-х игр в чемпионате России занимает 8-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, подопечные Кирилла Новикова набрали 31 очко. «Сочи» сыграл 24 игры и занимает 11-е место с 28-ю очками.

После возобновления чемпионата «Динамо» сыграло одну встречу с ЦСКА, которая завершилась нулевой ничьей. Игра с «Краснодаром» перенесена на 19 июля.

«Сочи» после рестарта РПЛ разгромил «Ростов» со счетом 10:1, а затем сыграл вничью с «Ахматом».